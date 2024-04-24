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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Байрамян высказался о перспективах «Ростова» в гонке за медали РПЛ

24 Апреля 2024 • 20:36 Комментировать
Урал
...
Ростов
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Через 18 ч. 43 мин.

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился комментарием о перспективах команды в борьбе за медали в РПЛ.

«Борьба за медали — это все относительно. Когда мы побеждали, все говорили: «Вот, уже пятерка близко». А когда «Ростов» уходил на зимнюю паузу, был в трех очках от зоны вылета», — приводит слова Байрамяна Sport24.

В текущем сезоне футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах и стал автором четырех результативных передач.

На данный момент команда Валерия Карпина занимает восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 34 очка в 24 встречах. Отставание дончан от призовой тройки составляет десять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Хорен Байрамян

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