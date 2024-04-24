Семак объяснил выбор состава на игру с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- У вас есть перестановки в составе. Все ли они связаны с ротацией из-за того, что матч проходит через два дня на третий? Или есть футболисты, которые по медицинским причинам сегодня не могут принимать участия?

- Что касается Дугласа, есть определенные проблемы, которые не позволяют ему полноценно тренироваться и готовиться, поэтому он сегодня на скамейке. Посмотрим, насколько он сегодня сможет или не сможет принять участие в этом матче.

Также Ильзат Ахметов, который получил повреждение, не сможет, и Марио Фернандес, который у нас восстанавливается. Остальные футболисты могут играть, но кто-то по соображениям ротации. Те, кого я перечислил, по медицинским соображениям.

- По соображениям ротации Педро. После прошлого матча несколько дней назад вы сказали, что самый слабый тайм он провел за то время, что он был в России, в «Зените». Как раз его отсутствие в старте - это реакция на те 45 минут с «Оренбургом»?

- У нас есть группа атаки и есть позиции, на которых хорошая конкуренция. Я думаю, что прошлый матч Педро в старте начинал. Сегодня - Андрей Мостовой. У каждого есть возможность проявить себя, чтобы закрепиться в стартовом составе и в то же время быть более свежими в оставшихся матчах.

- Мантуана также довольно давно не было в старте именно в матчах чемпионата. Его выход в старте - реакция на отрезок игры с «Оренбургом»? Или это соображения ротации?

- Он хорошо вышел с «Оренбургом». Тот же Артур проделал большой объем работы. Естественно, график достаточно сложный. Мантуан в свою очередь вышел и сыграл активно, хорошо. Это очень быстрый игрок, он заслужил место в стартовом составе на сегодняшний матч.

- Наша любимая игра в последнее время - «Угадай левого защитника». В прошлом матче я не угадал. Алип сегодня будет играть левого защитника в отсутствие Дугласа, или другой вариант?

- У нас сегодня вариантов меньше в этом отношении, поэтому начнет Алип, а дальше посмотрим. Есть у нас варианты видоизменений и изменений, которые могут быть воплощены на футбольном поле и в процессе матча.