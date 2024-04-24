Непомнящий: «У «Спартака» больше шансов на победу в дерби»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Спартака» с ЦСКА.

«ЦСКА постоянно чего-то не хватает. То игроки выбывают из-за травм, то из-за дисквалификаций, как сейчас. У «Спартака» больше шансов на победу, но «армейцы» часто показывают себя в кризисных ситуациях. Для ЦСКА чем тяжелее, тем лучше. Но все равно в этой игре фаворитом будет «Спартак», – сказал Непомнящий.

Поединок 21-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» пройдет 25 апреля. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, старт которой запланирован на 20:30 по московскому времени.