Ещенко: «Не только победа в дерби скрасит сезон «Спартака» — можно и третье место занять»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Спартаком».

«Сезон «Спартака» может скрасить не только победа над ЦСКА. Можно и третье-четвёртое место занять. Это сгладит все неудачи последнего времени. Всё в их руках, пока «Спартак» на правильном пути», — приводит слова экс-игрока издание «Чемпионат».

Напомним, игра перенесённого 21-го тура чемпионата России состоится в четверг, 25 апреля, в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.



