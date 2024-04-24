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Двух пенальти Калинского не хватило: в Нижнем Новгороде «Локомотив» добыл победу со счёта 0:2

24 Апреля 2024 • 20:17 Комментировать (1)
Пари НН
2:3
Локомотив Москва
окончен

«Пари НН» и «Локомотив» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 21-го тура РПЛ состоялся 24 апреля на стадионе «Нижний Новгород».

Протокол игры  
Пари НН2:3Локомотив Москва
(1:0) Калинский Николай35'  
(2:0) Калинский Николай57'  
  75'Сулейманов Тимур (2:1)
  90'Миранчук Антон (2:2)
  90'Сильянов Александр (2:3)
Нигматуллин АртурТихий ДмитрийГоцук Кирилл  81'Александров ВикторЖивоглядов Дмитрий 90' (Шнапцев Максим ( 90') Калинский Николай 65' (Ермаков Никита ( 65') Кучаев Константин 80' (Глущенков Кирилл ( 80') Каккоев НикитаСтоцкий ДмитрийТрошечкин Александр 90' (Стаматов Матео ( 90') Кутателадзе Николоз 65' (Боселли Хуан ( 65')
Запасные: Кукушкин ИванЗе Турбо ЖозеБоженов КириллЛукьянов ВадимКарапузов ВладиславКалайда ДмитрийЦарукян Валерий
Лантратов ИльяМиранчук АнтонКарпукас Артём 59' (Сарвели Владислав ( 59') Глушенков МаксимБаринов Дмитрий  78'Ненахов МаксимМитай МариоСамошников Илья  42' 46' (Сулейманов Тимур ( 46'  82') Пиняев Сергей 59' (Жемалетдинов Рифат ( 59') Ньямси ЖерзиноСильянов Александр  56'
Запасные: Митров ТимофейРаков ВадимЩетинин МихаилДзюба АртёмБатраков АлексейМагкеев СтаниславХудяков Даниил
24 апреля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

Совсем недавно Михаил Галактионов собирался уходить из «Локомотива» по собственному желанию, а теперь находится сразу за топ-3, проигрывает всего 3 очка. И с не самыми лучшими результатами – за последние пять туров РПЛ у «Локомотива» четыре ничьи и одна победа. Правда, сегодняшний соперник чувствует себя гораздо хуже. «Пари НН» проиграл все четыре последних матча и упал уже на десятое место. Хотя совсем недавно шёл вровень в тем же «Локомотивом».

Игра в Нижнем Новгороде ожидаемо началась с московского владения. Две трети игрового времени мяч находился у «железнодорожников», а Глушенков, Пиняев и Антон Миранчук пытались найти путь к воротам Нигматуллина. Получалось не очень – скоростей не хватало, а итогом длинных забросов становились неудачные стандарты.

Зато «Пари НН» в своём стиле выписал мастер-класс. В одном из редких забегов Стоцкий вырезал отличный кросс слева, Кутателадзе выиграл верх и пробил из центра штрафной площади, а Лантратов в эффектном броске спас свою команду. Этим моментом в первые полчаса команды и ограничились. А вскоре счёт был открыт. Гиперактивный Кутателадзе влетел в штрафную площадь, Ньямси пытался мяч выбить, но вместо этого попал по ноге форварду. Защитник даже и не спорил, когда рефери указывал на «точку».

Видеоарбитры ещё проверили на наличие офсайда и подтвердили решение главного арбитра. А Николай Калинский чётко исполнил пенальти, пробив низом по центру ворот – 1:0. Второй тайм гости начали с атакующей замены: Сулейманов появился вместо Самошникова. И через десять минут свежий Тимур мог сравнивать счёт: на ход получил передачу Сулейманов, прокинул мяч мимо Нигматуллина и пробил с острого угла в ближний. Зазвенела штанга и гол не случилось.

Зато «Пари НН» не простил в ответной атаке. Каккоев вылетел на подачу, был первым и получил ногой по лицу от Сильянова. Фол очевидный, Александр за удар в лоб сопернику разжился ещё и жёлтой карточкой. А Николай Калинский получил право пробить ещё один пенальти. Более того, пробить пришлось два раза. Но Калинский справился – он и первую попытку реализовал, и вторую. Николай отправил мяч в угол, Лантратов остался стоять, счёт – 2:0.

Но довести дело до победы у хозяев не получилось. За 15 минут до конца основного времени Максим Глушенков выпилил отличный кросс от правого угла поля, а Тимур Сулейманов отметился точным ударом головой – 2:1. На 90-йм минуте Живоглядов наступает на ногу Сарвели и назначается уже третий в матче пенальти. Антон Миранчук взял мхатовскую паузу и реализовал 11-метровый – 2:2.

Развязка случилась на шестой добавленной минуте. Глушенков доставил мяч Сильянову, тот не очень сильно пробил из-за пределов штрафной площади, но с помощью рикошета мяч юркнул под дальнюю штангу – 2:3! «Пари НН» проиграл в итоге, а «Локомотив» не отпустил «Динамо» и первую тройку.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Пари НН

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Комментарии (1) Все комментарии
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Дарт Уилфред
24 Апреля 2024 в 20:36
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