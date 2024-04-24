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«Россия упорядочила мою жизнь»: Нападающая «Локомотива» Чиноньерем Маклинс – о выборе между Месси и Роналду, Нигерии и целях ЖФК «Локомотив» эксклюзив

24 Апреля 2024 • 21:00 Комментировать

Нападающая «Локомотива» Чиноньерем Маклинс перешла в московский клуб летом 2022 года. С тех пор она укрепилась в составе «железнодорожников» и принесла команде десяток забитых голов. Чиноньерем любезно согласилась пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном. С вопросами перевода помогла Дарья Петерсон.

- Ты недавно вернулась со сборов в Турции в Россию. Как все прошло?

- Все отлично. Подготовка к сезону прошла успешно.

- Как оценишь готовность команды к весне?

- Готовы на сто процентов.

- Можешь назвать цели команды на весенний отрезок?

- Наши цели не меняются. Мы должны улучшать свою игру и бороться за первое место.

- Тебе было тяжело возвращаться из теплой Турции в холодную Россию?

- Да, не без этого. Но я уже адаптировалась к местному климату.

- Ты живешь в России достаточно давно. У тебя есть любимые места в Москве?

- Честно говоря, не очень люблю куда-то выходить. Я домоседка, так что не могу назвать много мест, которые я посетила. Но Россия однозначно интересная страна.

- Можешь сказать, что ты адаптировалась к жизни в России?

- Россияне ведут простой образ жизни. Мне было просто адаптироваться к жизни в Москве, здесь все круто.

- Как твои дела с русским языком? Уже начала учить?

- Я планирую начать учить его более углубленно, но уже сейчас я немного говорю на русском.

- Что ты знала о России до переезда сюда?

- Знала, что в России очень дисциплинированные и серьезные люди. Мне это нравится. Такие люди всегда достигают того, чего хотят.

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- Что для тебя приятно удивило после переезда?

- После переезда в Россию изменилось мое мышление. Я перестала мыслить просто. Стала задумываться о том, что мне нужно концентрироваться на важных вещах и идти к ним. Россия упорядочила мою жизнь.

- Можешь сравнить Россию с Нигерией и назвать по одному генеральному плюсу каждой страны?

- Плюс Нигерии - это погода. У нас всегда лето. А в России более интеллектуальный футбол. Здесь надо очень много думать на поле.

- Завершим интервью традиционным блицем. Продолжи фразу. Сейчас женский футбол в России…

- Прекрасен.

- Забить один гол или сделать пять голевых передач?

- Пять голевых.

- Лучший момент твоей карьеры?

- Каждый момент.

- Лучший игрок текущего европейского сезона?

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- Мбаппе.

- Лучший тренер текущего европейского сезона?

- Анчелотти.

- Лучший клуб текущего европейского сезона?

- ЖФК «Локомотив».

- Месси или Роналду?

- Роналду.

- Нигерия - футбольная страна?

- Да.

- А Россия - футбольная страна?

- Тоже да.

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Евро-Футбол.Ру,
ЖФК Локомотив Чиноньерем Маклинс
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