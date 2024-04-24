Нападающая «Локомотива» Чиноньерем Маклинс перешла в московский клуб летом 2022 года. С тех пор она укрепилась в составе «железнодорожников» и принесла команде десяток забитых голов. Чиноньерем любезно согласилась пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном. С вопросами перевода помогла Дарья Петерсон.
- Ты недавно вернулась со сборов в Турции в Россию. Как все прошло?
- Все отлично. Подготовка к сезону прошла успешно.
- Как оценишь готовность команды к весне?
- Готовы на сто процентов.
- Можешь назвать цели команды на весенний отрезок?
- Наши цели не меняются. Мы должны улучшать свою игру и бороться за первое место.
- Тебе было тяжело возвращаться из теплой Турции в холодную Россию?
- Да, не без этого. Но я уже адаптировалась к местному климату.
- Ты живешь в России достаточно давно. У тебя есть любимые места в Москве?
- Честно говоря, не очень люблю куда-то выходить. Я домоседка, так что не могу назвать много мест, которые я посетила. Но Россия однозначно интересная страна.
- Можешь сказать, что ты адаптировалась к жизни в России?
- Россияне ведут простой образ жизни. Мне было просто адаптироваться к жизни в Москве, здесь все круто.
- Как твои дела с русским языком? Уже начала учить?
- Я планирую начать учить его более углубленно, но уже сейчас я немного говорю на русском.
- Что ты знала о России до переезда сюда?
- Знала, что в России очень дисциплинированные и серьезные люди. Мне это нравится. Такие люди всегда достигают того, чего хотят.
- Что для тебя приятно удивило после переезда?
- После переезда в Россию изменилось мое мышление. Я перестала мыслить просто. Стала задумываться о том, что мне нужно концентрироваться на важных вещах и идти к ним. Россия упорядочила мою жизнь.
- Можешь сравнить Россию с Нигерией и назвать по одному генеральному плюсу каждой страны?
- Плюс Нигерии - это погода. У нас всегда лето. А в России более интеллектуальный футбол. Здесь надо очень много думать на поле.
- Завершим интервью традиционным блицем. Продолжи фразу. Сейчас женский футбол в России…
- Прекрасен.
- Забить один гол или сделать пять голевых передач?
- Пять голевых.
- Лучший момент твоей карьеры?
- Каждый момент.
- Лучший игрок текущего европейского сезона?
- Мбаппе.
- Лучший тренер текущего европейского сезона?
- Анчелотти.
- Лучший клуб текущего европейского сезона?
- ЖФК «Локомотив».
- Месси или Роналду?
- Роналду.
- Нигерия - футбольная страна?
- Да.
- А Россия - футбольная страна?
- Тоже да.
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