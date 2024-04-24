Баринов заработал дисквалификацию на дерби со «Спартаком»

В среду вечером «Локомотив» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Пари НН». По ходу второго тайма предупреждение в составе московской команды получил её капитан – полузащитник Дмитрий Баринов.

Для Баринова эта жёлтая карточка стала восьмой в текущем чемпионате России. Это означает, что следующий матч полузащитник пропустит по причине дисквалификации.

Добавим, что следующий матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт в воскресенье, 28 апреля. Команда Михаила Галактионова будет играть против «Спартака» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.