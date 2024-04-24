Гладилин объяснил, от чего будет зависеть исход матча ЦСКА – «Спартак»

Экс-наставник «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча первенства страны ЦСКА – «Спартак».

«Обе команды будут в равных условиях. Результат в этой игре может быть непредсказуем, любая из этих команд может победить, может быть ничейный результат. Исход встречи будет зависеть от многих факторов: удачи, кто будет лучше обороняется и лучше использовать свои моменты у чужих ворот», — сказал Гладилин корреспонденту Vprognoze.ru.

Напомним, игра перенесённого 21-го тура чемпионата России состоится в четверг, 25 апреля, в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.



