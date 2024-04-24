Тарханов — о «Спартаке»: «Это такая команда, которая не поддаётся анализу»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «армейцами».

«Надо посмотреть, как к этому матчу подойдет «Спартак». Это тоже такая команда, которая не поддается анализу. Пока смена тренера играет на руку команде. Все равно Слишкович – это новый тренер. У него же были разногласия с Абаскалем. Сложно делать прогноз на эту встречу», – сказал Тарханов.

Столичное дерби ЦСКА – «Спартак» пройдет уже завтра, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по мск.

Напомним, в первом круге РПЛ команды разошлись миром, сыграв со счетом 2:2.