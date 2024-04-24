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Хавбек «Пари НН» Калинский оформил дубль с пенальти

24 Апреля 2024 • 19:41 Комментировать
Пари НН
2:3
Локомотив Москва
окончен

Сегодня, 24 апреля, «Пари НН» принимает на своём поле «Локомотив» в матче перенесённого 21-го тура чемпионата России.

На данный момент нижегородский клуб ведет в счете 2:0. Автором двух забитых мячей стал полузащитник Николай Калинский. Стоит сказать, что оба гола хавбек забил с пенальти. Для самого футболиста данный дубль стал первым в нынешнем сезоне.

Всего на счету 30-летнего Калинского семь забитых мячей и три голевых паса в 26 сыгранных встречах.

Следить за всеми событиями в игре между «Пари НН» и «Локомотивом» можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

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Локомотив Москва Николай Калинский Пари НН ещё теги

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