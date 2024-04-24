«Пари НН» снова забил «Локомотиву» с пенальти

«Пари НН» забил ещё один гол в ворота «Локомотива» в матче 21-го тура Премьер-лиги. В начале второго тайма ВАР помог арбитру рассмотреть фол со стороны Александра Сильянова на Никите Каккоеве в штрафной - это уже второй пенальти в поединке. Николай Калинский снова у мяча, на этот раз он не стал бить по центру, а сильно направил мяч впритирку с левой штангой, а голкипер запоздал с броском и не выручил.

На табло 2:0, в первом тайме счет открыл все тот же Калинский с 11-метрового. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.