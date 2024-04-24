Радченко ответил, считает ли «Спартак» фаворитом дерби с ЦСКА

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем столичном дерби ЦСКА – «Спартак».

Эксперт заявил, что в дерби проблемы команд не играют большой роли, в таких матчах шансы всегда равны.

«Поэтому при потерях у ЦСКА нельзя назвать «Спартак» фаворитом в этом дерби. Будет другая мотивация у команд на этот матч», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Напомним, в предстоящей игре «армейцам» не смогут помочь дисквалифицированные защитники Игорь Дивеев и Виллиан Роша, а также вингер Аббосбек Файзуллаев.

Матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» состоится 25 апреля. Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.