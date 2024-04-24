Костылев: «В «Спартаке» есть футболисты, на которых стыдно смотреть»

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «армейцев» против «Спартака».

«Роша, Дивеев и Файзуллаев – это железная основа ЦСКА. Без них будет очень тяжело. А «Спартак» вообще невозможно анализировать. Там есть футболисты, на которых стыдно смотреть. Люди же не бокс приходят смотреть, а футбол. Надо играть деликатно, уважать соперника. «Красно-белые» – фавориты в игре с ЦСКА. Они лучше укомплектованы», – сказал Костылев.

ЦСКА и «Спартак» сыграют в четверг, 25 апреля. Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» прозвучит в 20:30 по московскому времени.