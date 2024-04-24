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«Краснодар» назвал стартовый состав на игру с «Балтикой»

24 Апреля 2024 • 19:20 Комментировать
Краснодар
0:0
Балтика
1 1.70 X 3.85 2 5.30
1-й тайм

24 апреля «Краснодар» примет у себя дома «Балтику» в рамках перенесённого матча 21-го тура Российской премьер-лиги.

Пресс-служба кубанского клуба поделилась информацией о футболистах, которые с первых минут начнут игру с «Балтикой».

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов (вр), Оласа, Алонсо, Кайо, Олусегун, Черников, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Кади, Кордоба.

Встреча «Краснодара» и «Балтики» пройдет сегодня, 24 апреля. Свисток арбитра о начале поединка запланирован на 20:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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КРАСНОДАР БАЛТИКА
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