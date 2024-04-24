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Агент Тюкавина оценил текущую форму футболиста

24 Апреля 2024 • 19:17 Комментировать
Оренбург
1:2
Динамо Москва

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил текущую форму своего клиента.

«Костя вышел на первое место по системе гол+пас, для нападающего — это нормальное явление. Самое главное — выиграла команда. Костя играет в футбол, ни на кого не обращает внимания. Он нормально проводит сезон. Еще впереди несколько игр. Итоги подведем, когда закончится сезон», — приводит слова агента издание «СЭ».

Отметим, что в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов и отдал девять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.
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