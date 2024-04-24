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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» объявил состав на матч РПЛ с «Рубином»

24 Апреля 2024 • 19:16 Комментировать
Зенит
0:0
Рубин
1 1.35 X 5.10 2 10.00
1-й тайм

В среду вечером «Зенит» будет принимать «Рубин» в рамках двадцать первого тура Российской премьер-лиги. Рулевой питерской команды Сергей Семак решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Родригао, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

Матч между «Зенитом» и «Рубином» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Зенит» является лидером чемпионата России. Второй «Краснодар» «сине-бело-голубые» опережают на четыре очка.

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Зенит

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