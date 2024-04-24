Габулов считает, что Акинфеев уже вошёл в историю РПЛ

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал, остаётся ли вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев номером один в страны.

«Смотря в каком плане. В историческом — конечно. Если брать нынешний чемпионат, то у него были яркие матчи и были не очень. Это абсолютно нормально в силу возраста. Очень хорошо, что у Игоря есть желание и физическое здоровье продолжать играть и радовать болельщиков», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что ближайший поединок в чемпионате России ЦСКА проведет на домашнем стадионе со «Спартаком». Московское дерби состоится завтра, 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. Перед этой встречей «армейцы» занимают шестое место, а «красно-белые» - четвертое.