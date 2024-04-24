Акинфеев или Максименко: Гладилин не смог выбрать сильнейшего

Экс-тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и голкипера «красно-белых» Александра Максименко.

«Сказать, кто из них сильнее сложно, потому что наша вратарская школа очень сильная», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что у Акинфеева есть одно важное преимущество над Максименко – опыт.

Завтра, 25 апреля, ЦСКА примет на воем поле «Спартак» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата России. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:30 (мск). Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.