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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов впервые с ноября сделал результативное действие в РПЛ

24 Апреля 2024 • 18:55 Комментировать
Оренбург
1:2
Динамо Москва

«Динамо» обыграло «Оренбург» на выезде со счётом 2:1 в перенесённом матче двадцать первого тура чемпионата России. Нападающий «бело-голубых» Фёдор Смолов в этой игре сделал голевой пас на партнёра.

В прошлый раз Смолов делал результативное действие в матче Премьер-лиги (тоже голевой пас) 6 ноября, когда «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» (3:3). После той игры Фёдор выдал серию из семи матчей РПЛ без результативных действий. И вот теперь опытный футболист наконец прервал эту негативную серию.

Теперь «Динамо» будет готовиться к домашней игре против «Зенита», которая пройдёт 28 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов

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