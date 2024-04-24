Смолов впервые с ноября сделал результативное действие в РПЛ

«Динамо» обыграло «Оренбург» на выезде со счётом 2:1 в перенесённом матче двадцать первого тура чемпионата России. Нападающий «бело-голубых» Фёдор Смолов в этой игре сделал голевой пас на партнёра.

В прошлый раз Смолов делал результативное действие в матче Премьер-лиги (тоже голевой пас) 6 ноября, когда «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» (3:3). После той игры Фёдор выдал серию из семи матчей РПЛ без результативных действий. И вот теперь опытный футболист наконец прервал эту негативную серию.

Теперь «Динамо» будет готовиться к домашней игре против «Зенита», которая пройдёт 28 апреля.