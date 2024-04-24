Тюкавин – первый динамовец со времён Кержакова с 12 голами в обычном сезоне

В среду «Динамо» порадовало своих болельщиков гостевой победой над «Оренбургом» со счётом 2:1. Один из голов в составе «бело-голубых» забил нападающий Константин Тюкавин. Теперь на счету Тюкавина 12 голов в текущем чемпионате.

Если вынести за скобки сезон 2011/2012, который был переходным и проходил по системе «весна-осень-весна», то последним игроком «Динамо» с 12+ голами в одном чемпионате был Александр Кержаков в 2009 году. На этот факт обращает внимание Opta.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда Марцела Лички проведёт 28 апреля, - против «Зенита» на своём поле.