Кобелев оценил игру «Динамо» в матче с «Оренбургом»

Российский тренер Андрей Кобелев высказался об игре «Динамо» в минувшем матче с «Оренбургом».

Встреча перенесенного 21-го тура чемпионата России завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1.

Специалист заявил, что «Динамо» показало неоднозначную игру, ведь в первом тайме лучше смотрелся «Оренбург», но гол Тюкавина перевернул ход встречи.

«Считаю, что «Динамо» должно было забивать третий мяч и спокойно доводить матч до победы. Но в итоге пропустили и получили немного нервную концовку», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Динамо» находится на третьей строчке в РПЛ, имея в копилке 44 балла.

В следующем туре «бело-голубые» примут на своем поле «Зенит». Поединок пройдет 28 апреля, начало — в 19:15 по мск.