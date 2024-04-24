Фомин: «Раньше мы такие матчи упускали, могли вничью сыграть, могли и проиграть»

Лучший футболист встречи «Оренбург» - «Динамо» Даниил Фомин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько победа над «Оренбургом» в этот раз далась легко «Динамо»?

- Легко точно не далась. По матчу - очень сложный матч дня нас. В первом тайме мы вообще выпали. Во втором чуть получше, моменты были. Но в целом раньше мы такие матчи упускали, могли вничью сыграть, могли и проиграть. А сейчас вытерпели. Я думаю, что для нашей команды это большой шаг вперед, именно такая победа, когда терпели, что-то не получалось, но вырвали и заработали три очка.

- Сейчас по свежим следам вам известен этот переломный момент? Потому что после первого тайма действительно статистика была не на вашей стороне.

- Не всегда статистика приносит победу, поэтому да, было тяжело, ждали свой шанс, терпели. Повторюсь, это очень важная победа, когда тяжело, терпели, что-то не получалось, но три очка есть. Игра забудется, а они останутся.

- Если бы у вас была возможность разделить эту награду с игроками вашей команды, с кем бы вы ее поделили?

- Сегодня все заслуживают. Если можно было, всем бы игрокам, кто с первой минуты играл и кто выходил на замену. Ребята вышли и помогли очень. Поэтому если бы можно было разделить на одинаковые части, наверное, было бы заслуженно.