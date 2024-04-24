Габулов высказался о кадровых проблемах ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением о кадровых проблемах московской команды перед предстоящим дерби со «Спартаком».

«Один или два матча можно сыграть в любом составе — компенсировать это тактическими моментами и мотивационной составляющей. Здесь вообще всё нужно отбросить как можно дальше, потому что это дерби. Хоть водитель автобуса выйдет в составе — он всё равно должен сыграть, как лучший футболист, потому что играет за ЦСКА в дерби со «Спартаком», - цитирует бывшего игрока издание «Чемпионат».

Напомним, игра перенесённого 21-го тура чемпионата России состоится в четверг, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.