Деограсия: «Надеюсь, что очки, которые у нас футбол забирает, в будущем обратно отдаст»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Могли ли сегодня хозяева заработать какие-то очки?

- Кто сейчас эту игру смотрел, я уверен, что будет согласен со мной, что как минимум на ничью мы наиграли. То же самое касается и матча против «Зенита». Но футбол иногда может быть несправедлив. Но сейчас мы не будем говорить о справедливости. Самое главное очки набирать, поэтому нужно дальше продолжать.

- Можно немножко поговорить о заменах, которые вы произвели во втором тайме? Например, Сидоров, который только отдал голевую передачу и ушел с поля.

- Я подумал, что Максим уже устал. Также у «Динамо» на этом фланге была замена. Ничего страшного, у нас Андре Малых без проблем на этой позиции отыграл, вышел хорошо, поэтому без проблем.

- Как проведете ближайшие дни? Вам предстоит непростой маршрут в Ростов. Как построите тренировочный процесс, и когда выдвинетесь в путь?

- У нас сейчас будет выходной завтра, потом будем тренироваться и в воскресенье рано утром вылетаем, точнее, выезжаем с самого утра. Постараемся этот матч против «Ростова» выиграть.

Нам не хватает сейчас немного удачи для нашей команды. Хочу сказать, что сегодня команда, мои парни отыграли просто невероятно, хорошо. Надеюсь, что очки, которые у нас футбол забирает, в будущем обратно отдаст.