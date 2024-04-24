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Силкин рассказал, при каком условии «Динамо» может бороться за медали в РПЛ

24 Апреля 2024 • 18:34 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
28.04 19:15

Российский тренер Сергей Силкин высказался о перспективах «Динамо» в борьбе за медали в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Динамо» может бороться за серьезные места, если они не будут раздавать очки, потому что сейчас на пятки наступает «Спартак», — заявил Силкин «Спорт-Экспрессу».

Специалист добавил, что если «бело-голубые» допустят ошибку, то смысла говорить о перспективах команды уже не будет.

На данный момент подопечные Марцела Лички находятся на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка в 25 встречах. Отставание от второй позиции, на которой идет «Краснодар», составляет два балла, однако у «быков» есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин

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