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Личка: «Оренбург» проиграл эту игру сам»

24 Апреля 2024 • 18:34 Комментировать
Оренбург
1:2
Динамо Москва

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Сколько можно обыгрывать «Оренбург»? По итогам первого тайма казалось, что сегодня вам будет это очень сложно сделать. Что поменялось?

- Честно скажу, в первом тайме нас соперник прощал, потому что он должен был забить два гола. У него были очень хорошие стандарты. Чуть ему везло, что подбор мяча всегда выигрывался. Но это не оправдание, надо сказать, что «Оренбург» проиграл эту игру сам, потому что в первом тайме должен был забивать в двух ситуациях, которые были стопроцентные. Была разница между нашими нападающими. Наши нападающие не были столь скоростными впереди. Мансилья в первом тайме был быстрым поездом. К счастью, во втором тайме в этом плане мы тоже улучшились. Можно сказать, два мяча за спину защитникам, открывание Тюкавина и Феди Смолов, который потом вышел, нам позволило забить два гола, плюс еще мог забить Карраскаль. Я очень рад этому. Может быть, это не самая красивая победа, но победа 2:1 для нас очень важна. Обыграть два раза того же соперника на выезде - это не легко, поэтому я очень рад и поздравляю команду. С таким же тяжелым графиком, который у нас есть, четыре игры, четыре выезда. Мы смогли набрать очки и здесь,  и в Нижнем Новгороде. Я этому очень рад.

- Кажется, что вы немного грустный.

- Не грустный, но честно скажу - устал. Потому что когда забили нам ответный гол, там пошла такая игра… мячи доставлялись на фланг, и там были доставки, где может случиться всё - рикошет, хороший кросс, там Мансилья опасный, Мати Перес, который под конец игры включался в эту верховую борьбу. В те последние 15 минут старался помогать команде, кричал, но не думаю, что они меня слышали, потому что они тоже на эмоциях, шла игра. Скажу так: устал эмоционально чуть-чуть после игры. Но внутри очень рад, что команда победила в такой сложной игре, как сегодня.

- Смолов на острие атаки - скорость, выбор позиции, игра в касание, ассист - выглядит замечательно. Не всегда он играет у вас на этой позиции. Где Смолов вам нравится больше?

- Я думаю, Феде попроще играть в нападении, потому что «десятка» должен работать и назад, помогать полузащите. Иногда и бегать побольше в глубину поля. Когда играешь нападающего, можешь рассматривать только центральных защитников. Плюс он достаточно умный, хорошо играет корпусом. Честно скажу, сегодня замены, Макаров, Нгамалё, Федя, помогли команде сделать игру.

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