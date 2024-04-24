Йевтич оценил работу Слуцкого в «Рубине»

Атакующий хавбек «Рубина» Дарко Йевтич высказался о работе Леонида Слуцкого на посту наставника казанской команды.

Футболист заявил, что при Слуцком «Рубин» провел сильный сезон и попал в еврокубки. Команде нужно было усиление, но не стоило проводить настолько кардинальные изменения, считает Йевтич.

— Думаю, когда у тебя хорошая команда, тебе не нужно менять всех. Думаю, в том сезоне было допущено много ошибок, — цитирует Йевтича Metaratings.

Напомним, Слуцкий возглавлял «Рубин» с 2019 по 2022 год. На данный момент россиянин руководит китайским «Шанхай Шеньхуа», а наставником «Рубина» является Рашид Рахимов.