Игнатьев оценил проблемы «Локомотива» с нападающими

Экс-наставник «Локомотива» Борис Игнатьев оценил проблемы московского клуба с форвардами.

«Я слышал мнение, что «Локомотиву» не хватает хорошего форварда. Но где его сейчас купишь? Трансферное окно закрыто. Раньше у них был Дзюба. И все радовались — говорили, Дзюба умеет то, Дзюба умеет это, еще успевает светскую жизнь вести. Сейчас Дзюба растворился, нету Дзюбы как такового», — приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что 17 апреля появилась информация, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой в конце сезона. Контракт 35-летнего форварда рассчитан до лета.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Он выступает за «красно-зелёных» с февраля 2023 года.