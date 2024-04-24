Гуарирапа не покинет «Сочи» летом – источник

В прессе появилась информация о том, что нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа интересен нескольким клубам, в частности ЦСКА и «Динамо». Впрочем, телеграм-канал «Мутко против» располагает данными о том, что 21-летний Гуарирапа никуда не уйдёт ближайшим летом. «Сочи» выкупит венесуэльца и подпишет с ним контракт на четыре года.

После зимнего трансфера в «Сочи» Сауль Гуарирапа поучаствовал в шести официальных матчах команды. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола.

Отметим, что «Сочи» на текущий момент располагается на последней позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.