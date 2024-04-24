Галактионов: «Навык у Сильянова есть, не хватает сыгранности»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Два центральных защитника, которые были основными в центральных матчах, сегодня недоступны. Как будете решать эту проблему?

- У нас выздоровел Ньямси. Тот короткий цикл, который у нас был, он провел его полностью. Его ничто не лимитирует, поэтому он добавляется. Соответственно Сильянов, который заканчивал матч в Казани на этой позиции. Навык есть, понятно, что не хватает сыгранности. И большого количества матчей нет, но есть уверенность, что ребята должны справиться.

- Почему Сильянов, а не Магкеев, например, который провел на этой позиции больше матчей?

- Игровой тонус, игровая практика. Саша в хорошем состоянии, для него безболезненна смена позиций на сегодняшний день.

- После матча с «Рубином» вы отметили, что не хватало динамики в завершении. Сегодня в атаке выходит то же сочетание. Что за несколько дней успели отредактировать, поменять в этом направлении?

- Больше восстанавливались. Что-то сверхъестественное тяжело в эти дни подправить. Больше акцентировали внимание на своих вещах. У нас есть, еще раз повторю, хорошие моменты в подготовительных фазах игры. Нацелены именно на завершение под штрафной, потому что у нас хорошая быстрая, скоростная атака, которой надо именно полмомента. Опять же было много голевых моментов в игре с «Рубином». Надо поставить было точку в завершении.

- Матчи против Нижнего Новгорода, тем более здесь, для вас по-прежнему особенные?

- Знаете, было очень приятно, когда мы вчера приехали в Нижний, большое количество болельщиков, порядка 20 человек, приехали в гостиницу, очень теплая встреча. Подарили подарки, сувениры, и персонал отеля. То есть очень хорошие воспоминания о городе, о том коротком промежутке времени, что мы работали. Поэтому воспоминания очень хорошие. Но сегодня есть задача, мы по разные стороны баррикад, нам надо выигрывать и побеждать, двигаться по турнирной таблице дальше.