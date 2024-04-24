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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха: «Все вратари «Зенита» играют нестабильно»

24 Апреля 2024 • 18:08 Комментировать
Зенит
...
Рубин
1 1.35 X 5.10 2 10.00
Через 1 ч. 34 мин.

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился комментарием об игре вратарей «сине-бело-голубых».

По мнению эксперта, Адамов должен стать сильнее и выиграть  конкуренцию у Кержакова.

«Сейчас Кержаков — основной вратарь «Зенита»? Все вратари играют нестабильно, поэтому явного первого номера нет», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков в 24 встречах.

Сегодня, 24 апреля, подопечные Сергея Семака сыграют с «Рубином» в 21-м туре РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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Зенит Михаил Кержаков Дмитрий Хомуха Денис Адамов ещё теги

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