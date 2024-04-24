Хомуха: «Все вратари «Зенита» играют нестабильно»

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился комментарием об игре вратарей «сине-бело-голубых».

По мнению эксперта, Адамов должен стать сильнее и выиграть конкуренцию у Кержакова.

«Сейчас Кержаков — основной вратарь «Зенита»? Все вратари играют нестабильно, поэтому явного первого номера нет», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков в 24 встречах.

Сегодня, 24 апреля, подопечные Сергея Семака сыграют с «Рубином» в 21-м туре РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.