Юран дал лаконичный комментарий перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Догадываюсь, что подготовились хорошо, но очень хотелось бы услышать более расширенный ответ. Как сегодня ваша команда будет справляться с отсутствием Майга в центре поля?

- Расширенного не получится, я уже объяснял, потому что год дисквалификации… Поэтому… проанализировали предыдущий матч и подготовились к этому. Спасибо.

Ранее Юрана условно дисквалифицировали на два матча с испытательным сроком в один год за «использование ненормативной лексики».