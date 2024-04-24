Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран дал лаконичный комментарий перед матчем с «Локомотивом»

24 Апреля 2024 • 18:04 Комментировать
Пари НН
1:0
Локомотив Москва
1 3.85 X 3.65 2 2.00
1-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Догадываюсь, что подготовились хорошо, но очень хотелось бы услышать более расширенный ответ. Как сегодня ваша команда будет справляться с отсутствием Майга в центре поля?

- Расширенного не получится, я уже объяснял, потому что год дисквалификации… Поэтому… проанализировали предыдущий матч и подготовились к этому. Спасибо.

Ранее Юрана условно дисквалифицировали на два матча с испытательным сроком в один год за «использование ненормативной лексики».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 24 Апреля
18:13
Галактионов: «Навык у Сильянова есть, не хватает сыгранности»
18:04
Юран дал лаконичный комментарий перед матчем с «Локомотивом»
17:45
«Пари НН» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:04
Дзюба – в запасе «Локомотива» на матч против «Пари НН»
16:02
Непомнящий предположил, почему Дзюба перестал попадать в стартовый состав «Локомотива»
14:23
Агент Селюк: «Год назад «Локомотив» предлагал деньги за Конате»
14:08
Агент бывшего игрока «Реала» Кристо подтвердил информацию о переговорах с российским клубом
13:18
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН — Локомотив РПЛ — 24 апреля 2024
02:08
Пари НН - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Апреля
16:53
Валерий Овчинников: «Локомотив» хочет отправить Дзюбу в Китай к Слуцкому
15:29
В «Пари НН» подтвердили желание выкупить Ермакова
14:24
«Пари НН» выкупит у ЦСКА Ермакова за 20 миллионов рублей
13:22
Селюк: «АПЛ — не для Пиняева»
13:10
Наумов: «Локомотиву» надо расставаться с Дзюбой» 1
22 Апреля
23:31
Радимов: «Локомотив» давно мог купить нормального центрального защитника
22:12
Экс-президент «Локомотива» считает, что клубу обязательно нужно усиление летом
20:51
Наумов: Глушенков — самый яркий игрок «Локомотива»
20:45
Ставка и прогноз на точный счёт матча Пари НН — Локомотив РПЛ — 24 апреля 2024
14:48
Михайлов: «Бразильцы «Зенита» — обычные соперники, ничего сверхъестественного» 1
12:29
Бесплатная ставка и прогноз на матч Пари НН — Локомотив чемпионата России — 24 апреля 2024
12:25
Гоцук может получить дополнительную дисквалификацию
02:12
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН – Локомотив чемпионата России – 24 апреля 2024
21 Апреля
14:27
Кузьмичёв — о будущем Дзюбы: «Локомотив» думает о более молодом форварде» 1
14:07
Кузьмичёв: «Пиняев в «Ман Сити»? Кто-то пошутил»
13:28
Игнатьев: «Мне не нравится, как игроки «Локомотива» действуют в обороне»
20 Апреля
18:36
Наумов считает, что Дзюба покинет «Локомотив»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро» «Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро Модрич высказался после победы над «Барселоной» Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити» ЦСКА нашёл замену Чалову
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд
Спортивные новости
«Ему нужен полумомент»: Канарейкин высказался об игре Кучерова в серии плей-офф с «Флоридой» Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Канарейкин высказался по поводу неудачной игры Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» Канарейкин: «Локомотиву» нужно возвращать себе удачу» Плющев: «Локомотив» поборется за четвёртую игру серии, но она их не спасёт» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Динамо Москва Динамо Москва
1
2
2.85 3.60 2.27
Видео
40 мин
Пари НН Пари НН
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
0
2.90 3.30 2.38
Видео
24.04.24 в 20:30
Краснодар Краснодар
Балтика Балтика
1.53 3.95 6.20
Видео
24.04.24 в 20:30
Зенит Зенит
Рубин Рубин
1.29 5.20 9.80
Видео
25.04.24 в 16:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.60 3.50 2.48
Видео
25.04.24 в 18:15
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.15 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Апреля
18:55 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» с пенальти повёл в матче с «Локомотивом»
18:55 · Россия. Премьер-лига
Смолов впервые с ноября сделал результативное действие в РПЛ
18:50 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин – первый динамовец со времён Кержакова с 12 голами в обычном сезоне
18:47 · Россия. Премьер-лига
Кобелев оценил игру «Динамо» в матче с «Оренбургом»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Фомин: «Раньше мы такие матчи упускали, могли вничью сыграть, могли и проиграть»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Габулов высказался о кадровых проблемах ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Надеюсь, что очки, которые у нас футбол забирает, в будущем обратно отдаст»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Силкин рассказал, при каком условии «Динамо» может бороться за медали в РПЛ
18:34 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Оренбург» проиграл эту игру сам»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Йевтич оценил работу Слуцкого в «Рубине»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев оценил проблемы «Локомотива» с нападающими
18:19 · Россия. Премьер-лига
Гуарирапа не покинет «Сочи» летом – источник
18:13 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Навык у Сильянова есть, не хватает сыгранности»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Все вратари «Зенита» играют нестабильно»
18:04 · Россия. Премьер-лига
Юран дал лаконичный комментарий перед матчем с «Локомотивом»
Все новости
Рекомендуем