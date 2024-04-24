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Личка опять бьёт бывших: Тюкавин и Нгамалё обеспечили «Динамо» победу над «Оренбургом»

24 Апреля 2024 • 17:53 Комментировать
Оренбург
1:2
Динамо Москва
окончен

Марцел Личка снова гостил у своего бывшего клуба «Оренбурга». Московское «Динамо» играло с этой командой на выезде второй раз за восемь дней.

Протокол игры  
Оренбург1:2Динамо Москва
  55'Тюкавин Константин (0:1)
  72'Нгамалё Николя (0:2)
(1:2) Мансилья Брайан Эсекиэль77'  
Сысуев НиколайБашич Иван 68' (Марин Джимми ( 68') Флорентин Сесар ГабриэльГорбани Мохаммад  75' 79' (Малых Андрей ( 79'  86') Гогличидзе ЛеоСидоров Максим 79' (Михайлов Ярослав ( 79') Хотулёв ДанилаПерес Матиас  16'Томпсон Хорди 81' (Оганесян Степан ( 81') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 68' (Вера Лукас Габриэль ( 68') Мансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Сиваков МихаилКуэро ДжастинТитков НиколайХоданович АндрейПолуяхтов ВладимирМуро ТомасГойкович Ренато
Шунин АнтонФомин ДаниилКарраскаль Хорхе 83' (Кутицкий Александр ( 83') Чавес ЛуисБителло 66' (Нгамалё Николя ( 66') Паршивлюк Сергей 59' (Смолов Фёдор ( 59') Лаксальт Диего 66' (Макаров Денис ( 66') Бальбуэна ФабианМаричаль НиколасДаса ЭлазарТюкавин Константин 59' (Майсторович Милан ( 59')
Запасные: Скопинцев ДмитрийБессмертный СтаниславЛещук ИгорьГагнидзе ЛукаГрулёв ВячеславКупцов ИльяФернандес Роберто
24 апреля. Стадион "Газовик".

«Динамо» попало на четверной выезд. На пространстве одиннадцати дней. Команда Марцела Лички за это время последовательно проиграла «Уралу» в чемпионате, победила «Оренбург» в Кубке, разобралась с «Пари НН» в РПЛ и теперь вернулась в столицу Южного Урала в рамках Премьер-лиги.

Если брать два предыдущих тура в РПЛ для «Оренбурга», то там коллектив Давида Деограсии выиграл дома у «Пари НН» и проиграл в гостях «Зениту». На поле действующего чемпиона оренбуржцы смотрелись неплохо, могли зацепить ничью. Но могли бы и пропустить второй гол, если бы арбитр назначил пенальти в спорной ситуации.

В отчётном матче первым угрожать чужим воротам стал «Оренбург». На шестой минуте Шунин включил режим Лещука и рукой вбросил мяч Мансилье. Тот навесил слева, и Флорентин в касание пробил мимо. Ещё был ряд закидушек с флангов у хозяев. В частности, Сидоров сделал черпачок справа, и тут вне створа головой ударил Воробьёв.

Динамовцы напомнили о своей атаке ударом Лаксальта с подбора с линии штрафной площади. Сысуев отвёл угрозу. Снова вышедший в старте «бело-голубых» Фомин со стандарта не попал в левую девятку. Дальше – шансы у «Оренбурга». Удар Сидорова изменился от рикошета – угловой. Томпсон вторым этажом направил мяч в руки Шунину.

Тюкавин пробивал под углом и не переиграл Сысуева. А потом снова «Оренбург» включился. И продолжил показывать мастер-класс, как не забивать головами. Воробьёв и Перес не попали в створ, попытку Хотулёва нейтрализовал Шунин. То, что первый тайм завершился вничью, гораздо больше должно было радовать «Динамо».

На старте второго тайма гости едва не получили пенальти в свои ворота. Мяч отскочил в руку Бальбуэны от ноги его – судья посчитал, что без умысла. Мансилья простил визитёров неточным острым ударом, а вот Тюкавин не простил хозяев. Фомин сделал передачу справа, а после рикошета Тюкавин выполнил свою бомбардирскую работу (0:1).

Не совсем логичный получился гол. Тут уже «Оренбургу» надо было спасаться, однако он нарвался на результативную контратаку. Карраскаль запустил правым крылом Смолова, тот прострелил, и Нгамалё отправил в сетку (0:2). Гол и пас здесь на счету вышедших на замену. Второе взятие ворот оказалось похоже на первое.

В концовке «Оренбургу» удалось заставить «Динамо» поволноваться. Сидоров, получив справа передачу от Флорентина, прострелил на Мансилью, подкорректировавшего мяч в дальний угол (1:2). Старались хозяева и сравнять счёт, но не вышло. Отличные возможности у них были раньше по ходу матча. Это не день «Оренбурга».

«Динамо» второй раз за несколько дней побеждает «Оренбург» в гостях. «Бело-голубые» выигрывают второй подряд матч в Премьер-лиге и третий кряду во всех турнирах. Теперь в воскресенье команда Лички примет «Зенит». Может, «бело-голубые» вернут интригу в чемпионскую гонку? Но для этого «Краснодар» ещё должен не осекаться.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург

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