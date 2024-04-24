Личка опять бьёт бывших: Тюкавин и Нгамалё обеспечили «Динамо» победу над «Оренбургом»

Марцел Личка снова гостил у своего бывшего клуба «Оренбурга». Московское «Динамо» играло с этой командой на выезде второй раз за восемь дней.

«Динамо» попало на четверной выезд. На пространстве одиннадцати дней. Команда Марцела Лички за это время последовательно проиграла «Уралу» в чемпионате, победила «Оренбург» в Кубке, разобралась с «Пари НН» в РПЛ и теперь вернулась в столицу Южного Урала в рамках Премьер-лиги.

Если брать два предыдущих тура в РПЛ для «Оренбурга», то там коллектив Давида Деограсии выиграл дома у «Пари НН» и проиграл в гостях «Зениту». На поле действующего чемпиона оренбуржцы смотрелись неплохо, могли зацепить ничью. Но могли бы и пропустить второй гол, если бы арбитр назначил пенальти в спорной ситуации.

В отчётном матче первым угрожать чужим воротам стал «Оренбург». На шестой минуте Шунин включил режим Лещука и рукой вбросил мяч Мансилье. Тот навесил слева, и Флорентин в касание пробил мимо. Ещё был ряд закидушек с флангов у хозяев. В частности, Сидоров сделал черпачок справа, и тут вне створа головой ударил Воробьёв.

Динамовцы напомнили о своей атаке ударом Лаксальта с подбора с линии штрафной площади. Сысуев отвёл угрозу. Снова вышедший в старте «бело-голубых» Фомин со стандарта не попал в левую девятку. Дальше – шансы у «Оренбурга». Удар Сидорова изменился от рикошета – угловой. Томпсон вторым этажом направил мяч в руки Шунину.

Тюкавин пробивал под углом и не переиграл Сысуева. А потом снова «Оренбург» включился. И продолжил показывать мастер-класс, как не забивать головами. Воробьёв и Перес не попали в створ, попытку Хотулёва нейтрализовал Шунин. То, что первый тайм завершился вничью, гораздо больше должно было радовать «Динамо».

На старте второго тайма гости едва не получили пенальти в свои ворота. Мяч отскочил в руку Бальбуэны от ноги его – судья посчитал, что без умысла. Мансилья простил визитёров неточным острым ударом, а вот Тюкавин не простил хозяев. Фомин сделал передачу справа, а после рикошета Тюкавин выполнил свою бомбардирскую работу (0:1).

Не совсем логичный получился гол. Тут уже «Оренбургу» надо было спасаться, однако он нарвался на результативную контратаку. Карраскаль запустил правым крылом Смолова, тот прострелил, и Нгамалё отправил в сетку (0:2). Гол и пас здесь на счету вышедших на замену. Второе взятие ворот оказалось похоже на первое.

В концовке «Оренбургу» удалось заставить «Динамо» поволноваться. Сидоров, получив справа передачу от Флорентина, прострелил на Мансилью, подкорректировавшего мяч в дальний угол (1:2). Старались хозяева и сравнять счёт, но не вышло. Отличные возможности у них были раньше по ходу матча. Это не день «Оренбурга».

«Динамо» второй раз за несколько дней побеждает «Оренбург» в гостях. «Бело-голубые» выигрывают второй подряд матч в Премьер-лиге и третий кряду во всех турнирах. Теперь в воскресенье команда Лички примет «Зенит». Может, «бело-голубые» вернут интригу в чемпионскую гонку? Но для этого «Краснодар» ещё должен не осекаться.

Кирилл Иванцов