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Гол Тюкавина вывел «Динамо» вперёд в матче с «Оренбургом»

24 Апреля 2024 • 17:18 Комментировать
Оренбург
1:2
Динамо Москва
окончен

Программу отложенного 21-го тура Премьер-лиги открывает матч «Оренбург» - «Динамо». Стартовые 45 минут прошли без голевых атак, а в начале второго тайма был открыт счет. Гостевая команда долго разыгрывала мяч на подступах к штрафной и у ворот, в итоге Даниил Фомин с рикошетом сыграл чуть назад, и неприкрытый Константин Тюкавин с 11-метровой отметки не имел права промахнуться.

Счет стал 0:1, «Динамо» закрепилось на третьем месте онлайн-таблицы и на расстояние в два очка подобралось к «Краснодару». Соперник располагается в двух очках над четверкой неудачников. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург Константин Тюкавин ещё теги

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