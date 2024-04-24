Гол Тюкавина вывел «Динамо» вперёд в матче с «Оренбургом»

Программу отложенного 21-го тура Премьер-лиги открывает матч «Оренбург» - «Динамо». Стартовые 45 минут прошли без голевых атак, а в начале второго тайма был открыт счет. Гостевая команда долго разыгрывала мяч на подступах к штрафной и у ворот, в итоге Даниил Фомин с рикошетом сыграл чуть назад, и неприкрытый Константин Тюкавин с 11-метровой отметки не имел права промахнуться.

Счет стал 0:1, «Динамо» закрепилось на третьем месте онлайн-таблицы и на расстояние в два очка подобралось к «Краснодару». Соперник располагается в двух очках над четверкой неудачников. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.