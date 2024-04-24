Дзюба – в запасе «Локомотива» на матч против «Пари НН»

В среду «Локомотив» проведёт гостевой матч Российской премьер-лиги против «Пари НН». Тренер московской команды Михаил Галактионов принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Митай, Ньямси, Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Пиняев.

Нападающий Артём Дзюба начнёт игру в запасе.

Матч между «Пари НН» и «Локомотивом» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.