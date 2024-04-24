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Дзюба – в запасе «Локомотива» на матч против «Пари НН»

24 Апреля 2024 • 17:04 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 3.85 X 3.65 2 2.00
Через 0 ч. 57 мин.

В среду «Локомотив» проведёт гостевой матч Российской премьер-лиги против «Пари НН». Тренер московской команды Михаил Галактионов принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Митай, Ньямси, Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Пиняев.

Нападающий Артём Дзюба начнёт игру в запасе.

Матч между «Пари НН» и «Локомотивом» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба

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