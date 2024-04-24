Корнеев: «Я не вижу, что «Краснодар» ставит цель быть чемпионом»

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев выразил мнение, что у «Краснодара» не стоит задача выиграть чемпионат России.

По мнению эксперта, в руководстве южного клуба больше нацелены на то, чтобы команда показывала хороший футбол.

«В плане ментальности я не вижу, что «Краснодар» ставит цель быть чемпионом. Руководство даёт понять, что это не приоритет. Приоритет — это хороший футбол», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, после 24 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на четыре очка. Свой ближайший матч «быки» проведут уже сегодня, 24 апреля, против калининградской «Балтики». Начало — в 20:30 по московскому времени.