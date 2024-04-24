Заварзин: «Спартак» полетит на крыльях и обыграет ЦСКА»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с ЦСКА.

По мнению Заварзина, «Спартак» сейчас находится в более лучшей форме, чем ЦСКА, поэтому является фаворитом предстоящей игры.

«Красно‑белые» сейчас на подъёме. И морально, и физически, и по игре. Мне кажется, «Спартак» полетит на крыльях и выиграет где‑то 2:0 в этом матче», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 25 апреля, на домашней арене «армейцев». Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.