ЦСКА и «Динамо» следят за форвардом «Сочи»

Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа находится на радарах других клубов Российской премьер-лиги. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», интерес к венесуэльцу проявляют ЦСКА, «Динамо», «Крылья Советов» и ещё несколько клубов.

Отмечается, что Гуарирапа мог оказаться в ЦСКА зимой, однако главный тренер команды Владимир Федотов тогда предпочёл подписать Тамерлана Мусаева. Тем не менее, Гуарирапа остаётся в списке интересов «армейцев».

По данным источника, даже в случае вылета из РПЛ «Сочи» выкупит Сауля за 1 миллион евро. После этого клуб сможет выгодно продать 21-летнего футболиста.

В шести матчах за «Сочи» Гуарирапа забил четыре гола.