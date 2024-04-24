Сенников: «ЦСКА даст бой «Спартаку»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Эксперт считает, что несмотря на проблемы в обороне, «армейцы» обладают хорошим нападением и способны наказать «Спартак», если «красно-белые» решат сыграть так же, как и в предыдущем туре против «Ростова».

«У «армейцев» хорошие футболисты в атаке, поэтому они дадут бой «Спартаку». «Красно-белые» сейчас в эйфории после «Ростова», и им будет непросто показать такую же игру против ЦСКА», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 25 апреля. Начало — в 20:30 по московскому времени. Отметим, что сейчас команды в турнирной таблице РПЛ разделяет лишь одно очко.