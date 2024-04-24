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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оставьте чемпионат России в покое: Почему сейчас не стоит расширять состав

24 Апреля 2024 • 16:11 Комментировать (2)

Пришла весна, и вновь пошли разговоры о расширении состава участников Премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» против этой затеи.

Расширение Премьер-лиги как вечная тема

Как только приходит весна, и конец сезона приближается, так начинаются разговоры о расширении состава участников Премьер-лиги. Абсолютно понятно, кто эту тему инициирует. Вылетать никто не хочет, и если на футбольном поле не получается сохранить своё место, то возникает желание это сделать в высоких кабинетах. В этом сезоне ситуация обостряется тем, что на вылет сейчас стоят «Сочи» и «Ахмат» – клубы, у которых есть серьёзные покровители.

Как раз тот факт, что эту тему регулярно обсуждают в реакционной, а не стратегической манере, делает дискуссию несерьёзной. Ведь речь идёт о том, что расширять надо прямо сейчас, и подразумевается, что путём сохранения текущих участников Премьер-лиги. Странно же будет просто набрать «лишние» команды из Первой лиги, ведь даже главный тезис сейчас заключается в том, что борьба в нынешнем сезоне упорная, и не хочется никого терять. Гипотетическое расширение в настоящий момент сводится к тому, что «Сочи» и тому же «Ахмату» надо позволить остаться или как минимум дать такую возможность через переходные матчи.

Клубы Премьер-лиги перестали умирать

Если откинуть реакционную ситуацию и не обсуждать расширение как меру, которую надо принять прямо сейчас на будущий сезон, то подумать о расширении можно. По крайней мере для этого появляются определённые факторы.

Прежде всего, в последние годы клубы будто стали налаживать финансовую ситуацию. Уже третий сезон подряд не возникает истории, что какой-то коллектив вылетает по финансовым показателям. Прецеденты «Томи», которая играла полсезона молодёжным составом, «Тосно» и «Тамбова», которые расформировались, вроде отошли в прошлое. Два года назад были слухи об «Уфе», но в итоге башкирский клуб доиграл сезон без видимых проблем и продолжил существование.

В этом сезоне мы, действительно, видим и вовсе уникальную ситуацию. Все клубы финансово живы, при этом даже со спортивной точки зрения они не безнадёжны, что обеспечивает увлекательную гонку за выживание.

В Первой лиге тоже борьба

Добавляет интриги и тот факт, что и в Первой лиге борьба за повышение в классе идёт упорнейшая. «Динамо» из Махачкалы, занимающее первую строчку, опережает пятую «Родину» всего на шесть баллов. В свою очередь «Тюмень» и «Нефтехимик», которые идут на шестом и седьмом месте, отстают от четвёртого тульского «Арсенала» на пять баллов, то есть могут побороться за место в стыковых матчах.

Это в корне меняет ситуацию, которая была ещё несколько лет назад, когда серьёзной интриги во втором по уровню дивизионе страны толком не было, а название команд, которые поднимутся, зачастую были понятны ещё до старта первенства.

Расширение нужно?

Если говорить осторожно, то, кажется, что Россия постепенно подходит к моменту, когда в Премьер-лиге могут играть 18 команд, и это не будет приводить к появлению в элите очередных «живых мертвецов». При этом чисто математически 18 команд в элите – это то, к чему надо стремиться. 16 команд в Премьер-лиге – неприлично мало для нашей страны.

Тем не менее спешить с этим точно не стоит. Вернёмся к разговору, что эту тему надо обсуждать стратегически. Надо ещё последить за динамикой и убедиться, что текущая ситуация становиться тенденцией, а не исключением из правил. Не забудем ещё историю со стадионами, из-за которой, например, «Алания» никак не может подняться в элиту вне зависимости от спортивного результата.

Наверное, надо нацелиться на расширение через какой-то период и спокойно к этому идти. Главное, не делать резких шагов под давлением тех, у кого есть возможность пролоббировать какое-то решение.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
24 Апреля 2024 в 16:59
что текущая ситуация становиться тенденцией, а не исключением из правил. ================================ ай усе што нужна знаць аб апаненте. расшеряць надыть и прям сичас.. и минимум до 18 а лючшее до 20 каманд.. даешь! усем систрам па сирьгам усем бабам па мужику а мужекам па пал-литре.. так-то-с.. факто-с..
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