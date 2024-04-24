Непомнящий предположил, почему Дзюба перестал попадать в стартовый состав «Локомотива»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий предположил, почему нападающий «Локомотива» Артём Дзюба стал редко попадать в стартовый состав команды.

По мнению специалиста, на игровом времени Дзюбы отразилась травма 35-летнего футболиста, после которой тренерский штаб «железнодорожников» сделал ставку на других игроков.

«Давайте не забывать, что Артём получил травму, команда несколько матчей провела без него. Тренер сделал рокировку, и всё прошло успешно. А сам Дзюба несколько раз не очень удачно вышел на замену», — цитирует Непомнящего «RT на русском».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт российского футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.