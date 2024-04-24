Личка объяснил кадровые решения на матч с «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Футбольные эксперты всю неделю гадали, кто выйдет сегодня, Лаксальт или Фомин, а они выходят оба. Что вы задумали?

- Ничего не задумал. Понятно, что Диего Лаксальт не играл в Нижнем Новгороде, потому что у него во вторник перед матчем была температура 39. Он два дня болел, поэтому после игры с «Оренбургом» здесь в Кубке Фомин остался в составе и играл хорошо, показал хорошее качество игры в Нижнем Новгороде, плюс еще забил гол. Сегодня больше будем использовать Фомина, Диего и Чавеса в середине поля, а Карраскаль и Бителло - два свободных игрока, можно сказать две «десятки», потому что у Муми была травма, когда он поехал на Кубок Африки, ему всегда тяжело играть на искусственном поле. После 20 минут игры здесь в Оренбурге в Кубке он на следующий день получил рецидив. Поэтому сегодня его, думаю, не буду использовать его в игре.