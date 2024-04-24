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Деограсия: «У «Динамо» очень хороший состав»

24 Апреля 2024 • 15:43 Комментировать
Оренбург
0:0
Динамо Москва
1-й тайм

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Вы наверняка видели уже состав гостей. Удивило ли вас, что Лаксальт и Фомин оба выходят играть против вас с первых минут?

- Нет. На самом деле, нет. У «Динамо» очень хороший состав. Там на самом деле собраны сильные игроки на тех позициях, поэтому ничего страшного. Главное, чтобы у нас была концентрация на протяжении всего матча, чтобы мы хорошо свою работу сделали. Постараемся сегодня набрать важные очки.

- В старте «Оренбурга» нет Лукаса Веры. А в заявке не видим Гюрлюка, где эти ребята?

- Что касается Гюрлюка, он еще не вошел в динамику команды. Что касается Лукаса Веры, это было мое решение, так как во втором тайме нашего матча против «Зенита» он хорошо отработал, и нам сегодня будет нужна работа такого плана. Что касается игры против «Динамо», когда мы играли против него в Кубке, моменты у соперника шли через центр поля. Поэтому приняли такое решение сегодня. 

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