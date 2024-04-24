Защитник ЦСКА Роша дисквалифицирован на два матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел удаления защитников ЦСКА – Виллиана Роши и Игоря Дивеева. Оба игрока получили красные карточки в последнем матче Премьер-лиги против «Ахмата», который «армейцы» проиграли на своём поле со счётом 1:2.

КДК РФС дисквалифицировал Рошу за грубое нарушение правил на два матча РПЛ. Что до Дивеева, то он пропустит один матч, дополнительного наказания не последовало.

Таким образом, Виллиан Роша не сыграет против «Спартака» (25 апреля) и «Балтики» (28 апреля). Игорь Дивеев сможет вернуться в состав в Калининграде.