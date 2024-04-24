Бывший тренер «Спартака» рассказал, что выйдет на первый план в матче ЦСКА – «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак».

- ЦСКА и «Спартак» подходят к дерби в разном настроении. Какой игры ждете?

- Боевой. Проходных матчей между этими соперниками не бывает. Тут дело даже не в турнирной таблице, а в принципиальном соперничестве двух школ и болельщиков.

- В последних матчах ЦСКА не обыгрывал «Спартак». Можно ли сказать, что «красно-белые» – это неудобный соперник для «армейцев»?

- Всегда «Спартак» с ЦСКА играл довольно успешно. Значит, действительно, это неудобный соперник.

- У «армейцев» серьезные потери в составе перед дерби: дисквалифицированы защитники Дивеев и Роша, а также Файзуллаев. Стоит ли ждать много голов от «Спартака»?

- Не думаю. В воротах появится Акинфеев. Дивеев еще не в полном порядке. После травмы он играет слабо, никак не восстановится, часто нарушает правила. Так что я не считаю Дивеева большой потерей для ЦСКА. Остальные два игрока – это боевые единицы, звезды, которые определяют игру команды. Остальные лидеры тоже будут на поле. Вся группа атаки будет готова к игре. Поэтому считаю, что состав у хозяев будет нормальный.

- Что может выйти на первый план в таком матче?

- Прежде всего, мотивация. Она будет запредельная с обеих сторон. Плюс важна функциональная подготовка. А что касается тренерских мыслей, вряд ли наставники смогут удивить друг друга. «Спартак» сейчас начал играть в три защитника. Как он выйдет играть против ЦСКА, сказать сложно, потому что в матче с «Зенитом» москвичи поначалу играли вообще в четыре защитника. Поэтому тактика пока до конца не понятна. Наставники еще будут думать, как сыграть. Но это не самое главное. На первый план выйдет то, как команды будут обороняться и реализовывать свои моменты. Победит тот, как лучше использует шансы забить.

- Чем сейчас опасен «Спартак»?

- Матч с «Ростовом» показал, что команда сейчас очень мотивирована. Лидера выделить сложно, но вся команда в целом играла очень правильно. Начали забивать те ребята, кто этого не делал. Медина, например. Так что стали раскрываться игроки, которые потенциально обладают хорошими качествами, но пока до конца не могли их продемонстрировать.

- Как вам работа Слишковича? Уже видны первые изменения в игре москвичей?

- Слишкович – это не новый тренер. Он знает команду и проработал с ней достаточно много времени. Он учел ошибки Абаскаля, которые тот допускал в большом количестве. Сейчас он старается не повторять тот негативный опыт. А подбор футболистов у него большой и квалифицированный.

- Допускаете, что Слишкович задержится в «Спартаке»?

- Допускаю. Но для этого нужен результат. Тем более что это тренер не с громким именем. А руководство «Спартака» хотело бы видеть во главе команды кого-то именитого. Но если Слишкович покажет результат, то вполне может остаться. Такие случаи мы знаем, и не только в нашем футболе. Мы видели, что помощники нередко выходили на первые роли, если команда при них ярко себя проявляла.

Елена Григорьевская