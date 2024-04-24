Новосельцев: «С вероятностью 75% «Зенит» будет чемпионом России»

Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев выразил мнение, что чемпионом нынешнего розыгрыша РПЛ станет «Зенит».

Напомним, на сегодняшний день петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, опережая второй «Краснодар» на четыре очка. До конца сезона командам осталось провести по шесть матчей.

«Думаю, с вероятностью 75% на 25% «Зенит» будет чемпионом России», — цитирует Новосельцева «Газета.Ру».

Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут уже сегодня, 24 апреля, против казанского «Рубина». Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.