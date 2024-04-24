Новосельцев: «Интересно было бы увидеть Осинькина в «Спартаке»

Бывший игрок «Ростова» Иван Новосельцев назвал тренера, которого хотел бы видеть на посту наставника «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля.

Новосельцев отметил нынешнего рулевого «Крыльев Советов» Игоря Осинькина из-за смелого стиля игры самарской команды.

«Интересно было бы увидеть Игоря Осинькина и его смелую модель игры, которую сейчас показывают «Крылья Советов», — приводит слова Новосельцева «Газета.Ру».

После 24 туров РПЛ «Крылья Советов» Осинькина, набравшие 36 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч самарцы проведут завтра, 25 апреля, против «Факела».