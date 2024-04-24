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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Динамо» может упустить третье место»

24 Апреля 2024 • 14:41 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 32 мин.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы «бело-голубых» на попадание в тройку призёров по итогам текущего сезона.

По мнению специалиста, «Динамо» играет нестабильно и легко может упустить третью строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Вполне возможно, что «Динамо» может и третье место упустить. Команда играет неровно, в одном матче берут очки, а в другом просто дарят их сопернику», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на девять очков. Свой ближайший матч команда Марцела Лички проведёт сегодня, 24 апреля, против «Оренбурга». Начало — в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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