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Агент Селюк: «Год назад «Локомотив» предлагал деньги за Конате»

24 Апреля 2024 • 14:23 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 3.85 X 3.65 2 2.00
Через 2 ч. 47 мин.

Дмитрий Селюк, агент нападающего Ахмата Мохамеда Конате, прокомментировал новость о том, что в услугах его клиента заинтересован «Локомотив».

Ранее сообщалось, что московский клуб ищет нового футболиста, который смог бы заменить 35-летнего нападающего Артёма Дзюбу. Помимо Конате, в списке претендентов находятся ещё шесть игроков.

«Год назад «Локомотив» предлагал деньги за Конате, они были заинтересованы. Поэтому, соответственно, и сейчас, наверное, сохраняют интерес. Но мы ни с кем не ведём разговоров, игрок полностью сосредоточен на клубе», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Конате провёл за «Ахмат» 29 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро.

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