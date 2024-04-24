Агент Селюк: «Год назад «Локомотив» предлагал деньги за Конате»

Дмитрий Селюк, агент нападающего Ахмата Мохамеда Конате, прокомментировал новость о том, что в услугах его клиента заинтересован «Локомотив».

Ранее сообщалось, что московский клуб ищет нового футболиста, который смог бы заменить 35-летнего нападающего Артёма Дзюбу. Помимо Конате, в списке претендентов находятся ещё шесть игроков.

«Год назад «Локомотив» предлагал деньги за Конате, они были заинтересованы. Поэтому, соответственно, и сейчас, наверное, сохраняют интерес. Но мы ни с кем не ведём разговоров, игрок полностью сосредоточен на клубе», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Конате провёл за «Ахмат» 29 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро.