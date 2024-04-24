Альваро Торрес, агент нападающего португальской «Аруки» Кристо Гонсалеса, в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что московский клуб ведёт переговоры по трансферу бывшего игрока «Реала».

«Да, я общался с российским клубом, к Кристо есть интерес, но конкретного предложения ещё не поступало», — заявил представитель игрока.

В нынешнем сезоне Кристо провёл за «Ароку» 38 матчей, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает испанского футболиста в 4 миллиона евро.

Отметим, что в составе «Реала» Кристо выступал в период с 2017 по 2019 год, успев провести за «сливочных» четыре официальных матча и забить один гол.